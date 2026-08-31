الصحة تفعّل منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات تعديل التكليف لأعضاء المهن الطبية

عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية والدكتور محمد العقاد مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، لتدشين وتفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات تعديل التكليف لأعضاء المهن الطبية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وحفظ حقوق المكلفين.

وأوضح نائب الوزير أن المنظومة بدأت التشغيل التجريبي منذ منتصف أغسطس الجاري، وتم الانتهاء من مراحل الاختبار والتأكد من جاهزيتها، لتدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من بداية هذا الأسبوع، في إطار حرص الوزارة على التيسير على أعضاء المهن الطبية وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير الوقت والجهد وضمان إنجاز معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر دقة وشفافية.

تفعيل المنظومة الإلكترونية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن إجراءات تعديل التكليف المرتبطة بالحالة الصحية للمكلف كانت تتطلب سابقاً التنقل المتكرر بين إدارة التكليف والمجالس الطبية المتخصصة لتقديم الأوراق وحضور الكشف الطبي ثم انتظار إرسال النتيجة بالبريد، مما شكل عبئاً كبيراً واستغرق وقتاً طويلاً. ومع تفعيل المنظومة الإلكترونية أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وسرعة عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتبادل البيانات والنتائج إلكترونياً، بما يقلل الحاجة إلى التنقل وتقديم المستندات ورقياً ويسهم في سرعة إنهاء الإجراءات واتخاذ القرار.

وأكد"عبدالغفار" أن المنظومة لا تقتصر على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، بل تضمن أيضاً دقة البيانات وتقليل التدخل البشري والحد من احتمالات الخطأ أو التلاعب وتحقيق الشفافية وضمان حصول كل مكلف على حقه وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المهن الطبية بما يحقق سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الإجراءات والحفاظ على حقوق المكلفين دون أعباء أو مشقة غير ضرورية.