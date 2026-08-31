مستثمرو السندات يتوخون الحذر بعد دعم الفيدرالي لرهانات رفع الفائدة

أثارت تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، بشأن مكافحة التضخم توقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لكن مستثمري السندات ما زالوا غير مقتنعين بأن البنك المركزي سيمضي في هذه الخطوة، حيث يقيم متداولو عقود المبادلة حاليا احتمال رفع الفائدة بنحو 60%.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، بعد ارتفاعها بقوة يوم الجمعة الماضي عقب خطاب وورش. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف والتضخم المقبلة، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل.

ويرى بعض المستثمرين أن تصريحات وورش لم تكن كافية لحسم اتجاه الفائدة، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى عليها دون تغيير في يونيو ويوليو الماضيين، كما أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أفضل من المتوقع، بينما لا تظهر بيانات التوظيف ومبيعات التجزئة مؤشرات قوية على عودة تسارع الاقتصاد.

وفي ظل عدم وضوح موقف البنك المركزي، يفضل بعض المستثمرين السندات قصيرة الأجل على طويلة الأجل، التي تظل أكثر عرضة لتقلبات السوق ومخاوف التضخم. ويحذر محللون من أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير في سبتمبر من دون تقديم تفسير واضح قد يعيد الاضطرابات التي شهدها منحنى عائد السندات بعد اجتماع يوليو.