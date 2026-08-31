اقتصاد بولندا ينمو بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2026

أعلن مكتب الإحصاء البولندي اليوم /الاثنين/ أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.9 % في الربع الثاني من عام 2026، في مقابل 3.5 % في الربع الأول من العام ذاته.

وذكر راديو بولندا أنه وفقا لبيانات مكتب الإحصاء، فإن الاستثمار ارتفع بنسبة 8.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 2.8%، وارتفع الطلب المحلي بنسبة 3.5%.

وفي عام 2025 ككل، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6%، بينما نما بنسبة 3% في عام 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء البولندية.

وقد وقع الرئيس البولندي في يناير الماضي ميزانية البلاد لعام 2026، والتي تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% هذا العام .. فيما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3% العام المقبل، وذلك بموجب ميزانية البلاد لعام 2027 التي أقرتها الحكومة يوم الجمعة الماضي.