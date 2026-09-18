قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت إحياء حفلة.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدى على مطربة شعبية بالمنوفية
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية
جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: حريصون على دعم خطة مصر لتطوير المطارات وتوسيع الأسطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

محافظ المنيا والبابا تواضروس
محافظ المنيا والبابا تواضروس
ايمن رياض

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعددًا من المسئولين والقيادات، إلى تناول فول الدير والشاي، خلال زيارته دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا.

جاءت دعوة البابا تواضروس في سياق حديثه عن الضيافة التي عُرفت بها الأديرة، مؤكدًا أن رسالة الدير لا تقتصر على الصلاة والعبادة، وإنما تمتد إلى استقبال الزائرين وتقديم البركة والمحبة لهم.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أنه سبق أن تولى مسئولية استقبال الزوار خلال فترة خدمته في دير الأنبا بيشوي، وكان من بينهم عدد كبير من المسلمين، مشيرًا إلى أن استقبال الزائرين والضيافة يمثلان جانبًا أساسيًا من حياة الأديرة

وأشار البابا إلى أن الضيافة لا تتوقف على قيمة أو نوع ما يُقدم للزائر، موضحًا أن الأمر قد يقتصر على طبق فول صغير وكوب شاي، مؤكدًا أن قيمة الضيافة تكمن فيما تحمله من محبة وبركة.

وأضاف أن للأديرة أدوارًا متعددة، تبدأ بالصلاة والعبادة وتمتد إلى الضيافة وتعمير الصحراء، مشيرًا إلى أن الأديرة يمكن أن تكون واحات للبركة لكل من يزورها.

وشدد  البابا على أن حياة الرهبان لا تعني الانعزال عن المجتمع، وإنما تشمل العمل وتحمل المسؤولية والخدمة، مؤكدًا أن المحبة تظل أساسًا في تعامل الإنسان مع الله ومع الآخرين

في سياق متصل شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، مراسم وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدير السيدة العذراء بالبهنسا، بمركز بني مزار، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا توماس، أسقف ورئيس الدير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والكنسية والشخصيات العامة.

وتضمنت مراسم الاحتفال كلمات ترحيبية بقداسة البابا تواضروس الثاني، أعرب خلالها الحضور عن سعادتهم بزيارته لمحافظة المنيا، كما شهدت عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ الدير ومكانته الدينية والتراثية، وما شهده من أعمال تطوير، إلى جانب مراسم وضع حجر أساس الكنيسة الجديدة.

وأعرب اللواء عماد كدواني عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا، والتي أضفت أجواءً من البهجة والمحبة على أبناء المحافظة، مؤكدًا أن «عروس الصعيد» تتمتع بمكانة دينية وتاريخية متميزة، بما تضمه من أديرة ومزارات تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والروحي لمصر، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا والقائمين على الدير، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح في استكمال أعمال التطوير والخدمات بالمنطقة.

المنيا محافظ المنيا البابا تواضروس البهنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

حصوات المرارة

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

كلوديا حنا

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد