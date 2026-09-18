ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعددًا من المسئولين والقيادات، إلى تناول فول الدير والشاي، خلال زيارته دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا.

جاءت دعوة البابا تواضروس في سياق حديثه عن الضيافة التي عُرفت بها الأديرة، مؤكدًا أن رسالة الدير لا تقتصر على الصلاة والعبادة، وإنما تمتد إلى استقبال الزائرين وتقديم البركة والمحبة لهم.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أنه سبق أن تولى مسئولية استقبال الزوار خلال فترة خدمته في دير الأنبا بيشوي، وكان من بينهم عدد كبير من المسلمين، مشيرًا إلى أن استقبال الزائرين والضيافة يمثلان جانبًا أساسيًا من حياة الأديرة

وأشار البابا إلى أن الضيافة لا تتوقف على قيمة أو نوع ما يُقدم للزائر، موضحًا أن الأمر قد يقتصر على طبق فول صغير وكوب شاي، مؤكدًا أن قيمة الضيافة تكمن فيما تحمله من محبة وبركة.

وأضاف أن للأديرة أدوارًا متعددة، تبدأ بالصلاة والعبادة وتمتد إلى الضيافة وتعمير الصحراء، مشيرًا إلى أن الأديرة يمكن أن تكون واحات للبركة لكل من يزورها.

وشدد البابا على أن حياة الرهبان لا تعني الانعزال عن المجتمع، وإنما تشمل العمل وتحمل المسؤولية والخدمة، مؤكدًا أن المحبة تظل أساسًا في تعامل الإنسان مع الله ومع الآخرين

في سياق متصل شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، مراسم وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدير السيدة العذراء بالبهنسا، بمركز بني مزار، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا توماس، أسقف ورئيس الدير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والكنسية والشخصيات العامة.

وتضمنت مراسم الاحتفال كلمات ترحيبية بقداسة البابا تواضروس الثاني، أعرب خلالها الحضور عن سعادتهم بزيارته لمحافظة المنيا، كما شهدت عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ الدير ومكانته الدينية والتراثية، وما شهده من أعمال تطوير، إلى جانب مراسم وضع حجر أساس الكنيسة الجديدة.

وأعرب اللواء عماد كدواني عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا، والتي أضفت أجواءً من البهجة والمحبة على أبناء المحافظة، مؤكدًا أن «عروس الصعيد» تتمتع بمكانة دينية وتاريخية متميزة، بما تضمه من أديرة ومزارات تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والروحي لمصر، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا والقائمين على الدير، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح في استكمال أعمال التطوير والخدمات بالمنطقة.