أخدت مقدم ورفضت تغني.. القبض على 3 أشخاص بعد فيديو المطربة جنى المغربية بأشمون

نجحت قوات أمن المنوفية من تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نشرته المغنية جنى المغربية تناشد به قوات الداخلية بعد مطاردة لها داخل محافظة المنوفية

وقامت وحدة من مركز شرطة أشمون بالقبض على 3 أشخاص من عزبة ابة يوسف التابعة لدائرة المركز وقيادتهم إلى مبنى المركز للتحقيق فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من قيامهم بالتعدي على المطربة ومطاردتها بالسيارة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشر المطربة جنى المغربية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستغيث فيه بعد مطاردتها من قبل بعض الأشخاص بسيارة داخل محيط محافظة المنوفية.

وعلى الفور تحركت مدرية أمن المنوفية وتم تحديد هوية الأشخاص وتم القبض عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.