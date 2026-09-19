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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: حملة لإزالة الإشغالات بطوخ الخيل بالطريق الصحراوي الغربي

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري، حيث نفذت اللجنة العليا للإشغالات بالمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملة مكبرة بالطريق الصحراوي الغربي، بالمنطقة السابعة بنطاق قرية طوخ الخيل، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وإدارة الإشغالات، وشرطة المرافق.

وامتدت أعمال الحملة من الفترة الصباحية وحتى الساعات الليلية، وشملت إزالة ورفع الإشغالات والتعديات الواقعة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها حتى سطح الأرض، إلى جانب رفع جميع الأنقاض والمخلفات الناتجة عن أعمال الإزالة .

وأسفرت الحملة عن إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية ورفع الإشغالات التي تعوق الحركة والرؤية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر المقررة، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات والتعديات، والحفاظ على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة خالية من أي مظاهر عشوائية أو مخالفات.

المنيا محافظ المنيا الأشغال التعديات

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