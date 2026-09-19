قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
مدير الكرة بسيدات الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة مع الأهلي
2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
كوريا الجنوبية: تصريحات الرئيس لا تعني رفض طلب ترامب بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل عيش بدون دقيق في الفرن

عيش بدون دقيق في الفرن
عيش بدون دقيق في الفرن
هاجر هانئ

عيش بدون دقيق في الفرن من الوصفات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن أنواع العيش الأخرى الموجودة بالأسواق.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عيش بدون دقيق فهو من الوصفات الصحية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.
 

مقادير عيش بدون دقيق


● 2 كوب جبنة قريش

● 4 بيض

● 1 ملعقة كبيرة ثوم باودر

● 1 ملعقة كبيرة بصل باودر

● 1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

● 1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

● ملح

● فلفل

للحشو:
● جرجير شرائح
● طماطم شرائح
● جبنة فيتا


طريقة تحضير عيش بدون دقيق في الفرن


في محضر الطعام توضع المكونات تدريجيا للحصول على خليط العيش المطلوب.
في صاج فرن يوضع الخليط ثم يدخل الفرن حتى تمام الطهي.
يحشى العيش بشرائح جرجير, طماطم, جبنة فيتا أو حسب الرغبة ثم يقدم.

عيش بدون دقيق مقادير عيش بدون دقيق طريقة تحضير عيش بدون دقيق في الفرن الشيف ساندرا مكاري سي بي سي سفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

أرشيفي

السعودية .. إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

ترشيحاتنا

مركز الأزهر للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار

«اغرسها ولا تقطعها».. الأزهر العالمي للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار بمنظور إسلامي

د. عطية لاشين

هل يجوز للأب الأكل من طعام أبنائه دون استئذان؟.. عطية لاشين يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ المتون العلمية للناشئة والكبار 2026

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد