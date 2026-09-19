طريقة عمل عيش بدون دقيق في الفرن

عيش بدون دقيق في الفرن من الوصفات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن أنواع العيش الأخرى الموجودة بالأسواق.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عيش بدون دقيق فهو من الوصفات الصحية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.



مقادير عيش بدون دقيق



● 2 كوب جبنة قريش

● 4 بيض

● 1 ملعقة كبيرة ثوم باودر

● 1 ملعقة كبيرة بصل باودر

● 1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

● 1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

● ملح

● فلفل

للحشو:

● جرجير شرائح

● طماطم شرائح

● جبنة فيتا



طريقة تحضير عيش بدون دقيق في الفرن



في محضر الطعام توضع المكونات تدريجيا للحصول على خليط العيش المطلوب.

في صاج فرن يوضع الخليط ثم يدخل الفرن حتى تمام الطهي.

يحشى العيش بشرائح جرجير, طماطم, جبنة فيتا أو حسب الرغبة ثم يقدم.