إيهاب الخطيب يحذر من صفحة مزورة تنتحل اسم النيل للرياضة: بتفبرك تصريحات وأخبار

حذر الاعلامي إيهاب الخطيب، من وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتحل اسم قناة النيل للرياضة، مؤكدًا أنها تتعمد نشر تصريحات وأخبار مفبركة لم تُذع عبر القناة من الأساس.

وقال إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، إن الصفحة تنتحل اسم قناة النيل للرياضة العريقة، وتنشر محتوى غير حقيقي، مشيرًا إلى وجود تفاعل كبير معها من خلال عمليات المشاركة، ما يدفع البعض إلى تصديق ما تنشره دون التحقق من مصدره.

وأضاف: «في صفحة على فيسبوك بتنتحل اسم قناة النيل للرياضة العريقة، وبتتعمد فبركة تصريحات وأخبار لم تُذَع من الأساس، وعليها كمية شير وتجاوزات كبيرة، والناس بتمشي وراها من غير ما تتأكد».

وتابع إيهاب الخطيب محذرًا المتابعين من الانسياق وراء ما تنشره الصفحة دون التأكد من مصدر المعلومات، قائلًا: «حكم عقلك قبل ما تصدق أي حاجة».

ووجه الخطيب رسالة إلى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن الصفحة التي تحمل اسم قناة النيل للرياضة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفهم بـ«الخارجين عن النص».

كما وجه رسالة إلى المهندس خالد عبد العزيز، لاتخاذ قرار بشأن الصفحة، مؤكدًا أن استخدام اسم قناة رياضية عريقة في نشر أخبار وتصريحات غير حقيقية يمثل أمرًا يستوجب التعامل معه.