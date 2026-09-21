حقوق تجارية وضرائب.. رئيس شركة الكرة بالأهلي يحسم الجدل حول قيمة عقد زيزو

كشف أيمن فتحي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة بشأن المقابل المالي المرتبط بعقد أحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء، موضحًا أن هناك بنودًا وحقوقًا تجارية تدخل ضمن الاتفاق المبرم مع اللاعب.

رد على تصريحات حسام المندوه

وتطرق أيمن فتحي إلى التصريحات التي أدلى بها حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن المقابل المالي الذي كان اللاعب يطلبه خلال مفاوضاته مع الزمالك، قبل انتقاله إلى الأهلي.

وقال رئيس شركة الكرة بالأهلي إن حسام المندوه أشار إلى أن اللاعب طلب الحصول على 80 مليون جنيه، متسائلًا عن الأسباب التي جعلته يوافق بعد ذلك على الحصول على 5 ملايين جنيه فقط مع الأهلي.

حقوق تجارية ضمن عقد زيزو

وأوضح أيمن فتحي أن تفسير الفارق بين الأرقام المتداولة يرتبط بطبيعة العقود والبنود الموجودة بها، مشيرًا إلى وجود ما يعرف باسم «عقد الحقوق التجارية».

وأكد أن العقد الموقع بين زيزو والنادي الأهلي يتضمن هذا النوع من البنود، وهو ما يجعل الحديث عن القيمة المالية للعقد يحتاج إلى النظر إلى تفاصيل الاتفاق بالكامل، وليس إلى رقم واحد يتم تداوله بشكل منفصل.

الأهلي يسدد الضرائب على قيمة العقد

وأشار رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي إلى أن النادي يتحمل سداد الضرائب المستحقة على عقد زيزو، موضحًا أن نسبة الضرائب المفروضة على قيمة العقد تصل إلى 27%.

وأضاف أن هذه النسبة تمثل جزءًا من الالتزامات المالية المرتبطة بالتعاقد، وبالتالي فإن الأرقام الخاصة بالقيمة المالية للعقد لا يمكن قراءتها بمعزل عن الضرائب والحقوق التجارية والبنود الأخرى الواردة في الاتفاق.

تفاصيل مالية تثير الجدل

وتأتي تصريحات أيمن فتحي في ظل استمرار الجدل حول التفاصيل المالية الخاصة بانتقال زيزو إلى الأهلي، خاصة مع اختلاف الأرقام التي يتم تداولها بشأن قيمة عقد اللاعب.

وأكد رئيس شركة الكرة أن طبيعة التعاقد والالتزامات الضريبية المرتبطة به توضح جانبًا من الفارق بين الأرقام التي يتم الحديث عنها، مشددًا على أن عقد الحقوق التجارية والضرائب يمثلان عناصر أساسية عند حساب القيمة الإجمالية للتعاقد.

وبذلك، أوضح أيمن فتحي أن المقابل المالي الحقيقي للتعاقد لا يقتصر على الراتب الأساسي فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من البنود والالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها بين اللاعب والنادي الأهلي.