قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القرية إلى السوق.. كيف يدعم صندوق الصناعات الريفية والبيئية الحرف والمنتجات المصرية؟
تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد
طلب 80 مليون في الزمالك.. حقيقة الـ5 ملايين في عقد زيزو مع الأهلي
انفجارات ضخمة تهز سوريا.. مشاهد متداولة لحرائق في مستودع للذخيرة
آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم
10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم
6 قـ.تلى من الجيش الباكستاني.. اشتباكات مسلحة تشعل الحدود مع أفغانستان
أحمد العوضي: الحب ممكن ينتهي.. وحلم الأبوة حاضر في حياتي
القبض على المتهم الثاني في واقعة دهس سيدة خلال سباق سيارتين بالتجمع
مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي
250 مليون جنيه.. أيمن فتحي: الأهلي من أكثر الأندية سدادا للضرائب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقوق تجارية وضرائب.. رئيس شركة الكرة بالأهلي يحسم الجدل حول قيمة عقد زيزو

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف أيمن فتحي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة بشأن المقابل المالي المرتبط بعقد أحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء، موضحًا أن هناك بنودًا وحقوقًا تجارية تدخل ضمن الاتفاق المبرم مع اللاعب.

رد على تصريحات حسام المندوه

وتطرق أيمن فتحي إلى التصريحات التي أدلى بها حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن المقابل المالي الذي كان اللاعب يطلبه خلال مفاوضاته مع الزمالك، قبل انتقاله إلى الأهلي.

وقال رئيس شركة الكرة بالأهلي إن حسام المندوه أشار إلى أن اللاعب طلب الحصول على 80 مليون جنيه، متسائلًا عن الأسباب التي جعلته يوافق بعد ذلك على الحصول على 5 ملايين جنيه فقط مع الأهلي.

حقوق تجارية ضمن عقد زيزو

وأوضح أيمن فتحي أن تفسير الفارق بين الأرقام المتداولة يرتبط بطبيعة العقود والبنود الموجودة بها، مشيرًا إلى وجود ما يعرف باسم «عقد الحقوق التجارية».

وأكد أن العقد الموقع بين زيزو والنادي الأهلي يتضمن هذا النوع من البنود، وهو ما يجعل الحديث عن القيمة المالية للعقد يحتاج إلى النظر إلى تفاصيل الاتفاق بالكامل، وليس إلى رقم واحد يتم تداوله بشكل منفصل.

الأهلي يسدد الضرائب على قيمة العقد

وأشار رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي إلى أن النادي يتحمل سداد الضرائب المستحقة على عقد زيزو، موضحًا أن نسبة الضرائب المفروضة على قيمة العقد تصل إلى 27%.

وأضاف أن هذه النسبة تمثل جزءًا من الالتزامات المالية المرتبطة بالتعاقد، وبالتالي فإن الأرقام الخاصة بالقيمة المالية للعقد لا يمكن قراءتها بمعزل عن الضرائب والحقوق التجارية والبنود الأخرى الواردة في الاتفاق.

تفاصيل مالية تثير الجدل

وتأتي تصريحات أيمن فتحي في ظل استمرار الجدل حول التفاصيل المالية الخاصة بانتقال زيزو إلى الأهلي، خاصة مع اختلاف الأرقام التي يتم تداولها بشأن قيمة عقد اللاعب.

وأكد رئيس شركة الكرة أن طبيعة التعاقد والالتزامات الضريبية المرتبطة به توضح جانبًا من الفارق بين الأرقام التي يتم الحديث عنها، مشددًا على أن عقد الحقوق التجارية والضرائب يمثلان عناصر أساسية عند حساب القيمة الإجمالية للتعاقد.

وبذلك، أوضح أيمن فتحي أن المقابل المالي الحقيقي للتعاقد لا يقتصر على الراتب الأساسي فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من البنود والالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها بين اللاعب والنادي الأهلي.

زيزو الاهلي الزمالك اخبار الاهلي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

الاهلي

عمرو الحديدي: هادي رياض خايف من جمهور الأهلي.. وياسر والجزار الأفضل

بيزيرا

مستحقات اللاعبين وفلوس بيزيرا.. تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك

رمضان صبحي

شبانة يكشف ما تناوله رمضان صبحي قبل عينة المنشطات: شباب كتير بتاخده

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد