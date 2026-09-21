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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيميوني: برشلونة أفضل فريق في الدوري الإسباني.. وكأنهم يلعبون رياضة مختلفة

برشلونة
برشلونة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالمستوى الذي يقدمه برشلونة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني هو الأفضل في الدوري الإسباني من وجهة نظره.

وقال سيميوني: «أفضل فريق في الدوري الإسباني حاليًا هو برشلونة، الأمر وكأنهم يلعبون رياضة مختلفة عن التي نلعبها».

وأضاف المدير الفني لأتلتيكو مدريد، متحدثًا عن القوة الهجومية للفريق الكتالوني: «لم يكن لديهم مهاجم صريح رقم 9، ثم جاء رافينيا وسجل 12 هدفًا، ويامال، إذا لم أكن مخطئًا، سجل 7 أهداف».

وتابع: «إنهم يضغطون عليك في ملعبك، ويسلبون منك الوقت، ولا يخشون المخاطرة أو استقبال هدف، ويبدو أن استقبالهم لهدف يجعلهم أفضل».

وتأتي تصريحات سيميوني بعد قيادة أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل أليكس جريمالدو هدف أتلتيكو مدريد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 59، بينما أحرز أنطونيو روديجر هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تعرض دين هويسين، مدافع ريال مدريد، للطرد في الدقيقة 52.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بتشكيل ضم أوريلين تشواميني في خط الوسط، إلى جانب فالفيردي وجود بيلينجهام، بينما قاد الهجوم الثلاثي أردا جولر وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

سيميوني أتلتيكو مدريد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة

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