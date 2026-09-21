بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير تعاونيات الجيزة بالزهور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة منطقة «تعاونيات الجيزة» بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة سكنية أفضل للمواطنين

تطوير شامل لـ«تعاونيات الجيزة».. رصف وإنارة شوارع المنطقة بإجمالي أطوال 11.8 كم لخدمة 137 عمارة سكنية

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد.

وخلال الجولة، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون سير أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع منطقة «تعاونيات الجيزة»، بداية من شارع العبور وشارع عادل الشربيني وشارع العاشر من رمضان وشارع 23 ديسمبر، بإجمالي أطوال تبلغ 11.8 كم وبعرض 10 أمتار، وبتكلفة إجمالية لأعمال التطوير الشاملة 100 مليون جنيه

وتضم المنطقة 137 عمارة سكنية، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ أعمال شاملة للرصف والأسفلت والأرصفة والبردورات، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنارة الشوارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، ورفع كفاءة شبكة الطرق، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

والتقى المحافظ المواطنين و أدار معهم حوارا حول آرائهم في التطوير، وعبر المواطنون عن الشكر للمحافظ على اهتمامه بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها ووجه محافظ بورسعيد بسرعة دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، واستمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أعمال التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين