استجابة للأهالي.. محافظ بورسعيد: بدء ترميم واجهات العمارات بمنطقة عمرو بن العاص

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، سير أعمال المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة منطقة «عمرو بن العاص»، ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالى، رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي، مدير التنمية الحضرية بالديوان العام، حيث تابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، واطلع على خطة التطوير ومراحل العمل المستهدفة.

وتستهدف المرحلة الأولى من أعمال التطوير 60 عمارة سكنية، وتشمل تنفيذ أعمال إنترلوك على مساحة 10 آلاف متر مربع، وأعمال أسفلت على مساحة 5 آلاف متر مربع، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير عدد من عناصر البنية الأساسية والمناطق المحيطة بالعمارات

تطوير متكامل للبنية الأساسية.. تغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه وإعادة تأهيل غرف التفتيش وصب الأرصفة والخرسانة المطبوعة

وتتضمن الأعمال تغيير نوازل الصرف، ورفع كفاءة بطاريات المياه، وإعادة تأهيل غرف التفتيش، وصب الأرصفة والخرسانة المطبوعة، إلى جانب صب المناور وتنسيق الموقع العام، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

كما تشمل أعمال التطوير خلق متنفسات خضراء وتنسيق المساحات المحيطة بالعمارات، بما يوفر بيئة سكنية أكثر ملاءمة للأهالي، ويدعم جهود المحافظة في زيادة المساحات الخضراء وتحسين الصورة البصرية للمناطق السكنية

وفي استجابة لمطالب أهالي المنطقة، تابع محافظ بورسعيد بدء أول مرحلة من أعمال ترميم ورفع كفاءة واجهات العمارات بمنطقة «عمرو بن العاص»، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وإحداث نقلة ملموسة في الشكل العام للعمارات والمحيط السكني.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال التطوير بمختلف المناطق السكنية، مع ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم