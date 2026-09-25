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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 19 إلى 25 سبتمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات العالمية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل مختلف التحديات أمام مجتمع الأعمال.

وخلال الاجتماع، أوضح أن تمكين القطاع الخاص والارتقاء بتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات الوطنية والوصول بها إلى مستويات نوعية غير مسبوقة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، حيث تحدث عن الأهمية المتعاظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع، أشار إلى توجيه رئيس الجمهورية بالعمل على مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة، بجانب الجلسة النقاشية الثانية المعنونة "نقاشات إعادة تشكيل النظام العالمي" حول المحور المعنون "تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية".

وخلال مشاركته في اجتماع القادة حول "الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام"، ألقى رئيس الوزراء كلمة شدد خلالها على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة.

كما شارك في القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع دول المنطقة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال القمة المنعقدة حول فلسطين بشأن حل الدولتين برئاسة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، حيث أشار إلى أن السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تُنهي الاحتلال وتُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها.

وفي السياق ذاته، ألقى رئيس الوزراء كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، أكد خلالها أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية، وإقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، يعالج أعباء الديون، ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وشدد على أنَّه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.

وخلال الاجتماع، أكد حرص مصر على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات واسعة تمس حياة المواطن، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدد من المبادرات، وفي مقدمتها "حياة كريمة" التي باتت نموذجًا يُحتذى به في التنمية المحلية.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء عددًا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشار الفيدرالي للنمسا، ورئيسة بلغاريا.

كما عقد رئيس الوزراء لقاءً مع ولي عهد الكويت لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، واستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما عقد لقاءً مع رئيس وزراء العراق، ولقاءً مع وفد شركة "شيفرون" العالمية، أعرب خلاله عن التطلع لتوسع الشركة في أنشطتها الاستكشافية في مصر.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي

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