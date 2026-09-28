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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفض دخولها دون تسجيل بياناتها.. فرد أمن يتهم سيدة بالاعتداء عليه داخل كمبوند بحدائق أكتوبر

فرد أمن يتهم سيدة بالاعتداء عليه داخل كمبوند «إيكو سيتي» بحدائق أكتوبر
فرد أمن يتهم سيدة بالاعتداء عليه داخل كمبوند «إيكو سيتي» بحدائق أكتوبر
علا محمد

شهد كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام فرد أمن لسيدة بالاعتداء عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما رفض فرد الأمن دخول السيدة إلى الكمبوند دون تسجيل بياناتها، وهو الإجراء المتبع ضمن تعليمات إدارة الكمبوند، إلا أن السيدة اعترضت على ذلك، ليتطور الأمر إلى مشادة كلامية.

واتهم فرد الأمن السيدة بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، وتم توثيق الواقعة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالكمبوند، والتي أظهرت لحظة الخلاف بين الطرفين.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وطالب رواد مواقع التواصل بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المخطئ، مع التأكيد على ضرورة احترام إجراءات الأمن داخل الكمبوندات السكنية.

كمبوند إيكو سيتي إيكو سيتي منطقة حدائق أكتوبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو

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