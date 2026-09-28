براءة 5 أشخاص من تهمة سب وقذف وفاء عامر

أسدلت محكمة الجنح الاقتصادية الستار على الدعوى المقامة من الفنانة وفاء عامر ضد 5 مواطنين، بينهم محامي واخرين بعد اتهامهم بسبها وقذفها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة، ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم في الدعوى، وذلك بعد نظر أوراق القضية والمداولة فيها.



وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ودعوى أقامتها الفنانة وفاء عامر ضد المتهمين، اتهمتهم خلالها بنشر وتداول محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن عبارات وادعاءات اعتبرتها مسيئة لها، من بينها ما يتعلق باتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ويأتي الحكم ليُنهي الدعوى المقامة ضد المتهمين أمام محكمة الجنح الاقتصادية، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.