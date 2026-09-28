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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يشيد بهاني رمزي بعد توليه منصب المدير الرياضي لنادي زد

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

أشاد خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بهاني رمزي بعد توليه منصب المدير الرياضي لنادي زد، مؤكدا أن الأخير يعد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، إلى جانب تمتعه بشخصية راقية وعلاقات قوية خارج مصر.

وقال خالد الغندور عبر فيسبوك: «لاعب كبير وإنسان في قمة الرقي، ومش بتاع تريندات، ومن أفضل مدافعي مصر عبر التاريخ، وأول لاعب محترف في تاريخ مصر في سن 20 سنة بعد كأس العالم».

وأضاف: «ودلوقتي أصبح المدير الرياضي لنادي زد، ومن هنا مبروك لهاني على نادي زد، أكثر الأندية احترافا على مستوى الناشئين والفريق الأول».

واختتم الغندور حديثه قائلا: «ومبروك لزد هاني رمزي، المتميز في عمله وعلاقاته القوية خارج مصر».


وأعلن نادي زد عن تولي هاني رمزي منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن خطة الإدارة لتطوير الملف الرياضي ودعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسبق لهاني رمزي تدريب عدد من الأندية مثل وادي دجلة وليرس البلجيكي والاتحاد السكندري واتحاد الشرطة وإنبي وعمل مدربا عاما لمنتخب مصر خلال فترة المكسيكي خافيير أجيري في 2019 ودرب المنتخب الأولمبي وقاده لأولمبياد لندن 2012

وكان هاني رمزي تولى إدارة الكشافين في النادي الأهلي ورحل منذ موسمين وتلك كانت أخر تجاربه

ويحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين.

ويلعب فريق زد بقيادة المدير الفني محمد شوقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه حيث نجح في تخطي الدور التمهيدي بعد الفوز على فريق تيليكوم الجيبوتي ويواجه فريق عزام يونايتد التنزاني في دور الـ 32.

خالد الغندور هاني رمزي منصب المدير الرياضي لنادي زد زد

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