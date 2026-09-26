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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري.. تعرف على توقعات أسعار الدواجن والبيض

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب سوق الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب المنتجين بتحسن مستويات الأسعار بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل. 

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تطلعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%، بما يسمح باستمرار الإنتاج داخل السوق.

زيادة الأسعار

وقال المهندس محمود العناني إن منتجي الدواجن يأملون في حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض، تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسين الأسعار هو تمكين المنتجين من مواصلة الإنتاج والاستمرار في السوق.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة النهار، أن المنتجين يأملون أن ترتفع أسعار الدواجن من مستوياتها الحالية في المزرعة إلى مستويات أعلى، بما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية.

استمرار الإنتاج

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بتحسن مستويات الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للدواجن لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون.

وأشار إلى أن الوصول إلى أسعار أفضل من شأنه أن يساعد المنتجين على تغطية التكلفة ومواصلة العمل والإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا في استمرار الإنتاج داخل السوق.

أسعار الدواجن

وتأتي تصريحات العناني في إطار الحديث عن أسعار الدواجن والبيض ومستوياتها الحالية، حيث أوضح أن المنتجين يأملون تحسن الأسعار بما يحقق قدرًا من الاستقرار ويساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدواجن والبيض ترتبط برغبة المنتجين في مواصلة العمل والإنتاج داخل السوق، في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأملونه.

أرخص مصادر البروتين

وأكد العناني أن الدواجن تعد من أرخص السلع في مصر، مشيرًا إلى أهميتها كمصدر للبروتين بالنسبة للمستهلكين.

وأوضح أن طبق البيض الذي يبلغ وزنه نحو كيلوغرامين يمثل مصدرًا للبروتين، وذلك في سياق حديثه عن أسعار البيض والدواجن ومستويات الأسعار الحالية في السوق.

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