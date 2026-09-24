أسعار الدواجن بين التكلفة والسوق.. المنتجون يطالبون بهامش ربح عادل

تشهد سوق الدواجن والبيض في مصر تحركات سعرية بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار إلى مستويات قال منتجو القطاع إنها كانت دون تكلفة الإنتاج، ما انعكس على أوضاع المربين وأدى إلى خروج بعضهم من العملية الإنتاجية.

وبينما يسهم الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، تواجه الصناعة ضغوطًا متزايدة نتيجة تكاليف الأعلاف والطاقة والتدفئة والعمالة.

وفي ظل هذه المعادلة، يبرز ملف تكلفة الإنتاج باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، خاصة مع تحركات أسعار الذرة والصويا، إلى جانب ارتفاع استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء. ومع وصول الإنتاج إلى مستويات توفر احتياجات السوق المحلية وتتيح فرصًا للتصدير، يطالب المنتجون بتحقيق هامش ربح يضمن استمرار العملية الإنتاجية واستقرار المعروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية.

ثروت الزيني: أسعار الدواجن ما زالت أقل من التكلفة والمنتج يحتاج إلى هامش ربح بسيط

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر تتمتع بإنتاج كبير من الدواجن والبيض، مشيراً إلى أن إنتاج البيض تجاوز 16.5 مليار بيضة سنوياً، بما يزيد على 45 مليون بيضة يومياً، فيما تجاوز إنتاج الدواجن 4.5 مليون دجاجة يومياً، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي مع وجود فرص للتصدير.



وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تحركاً خلال الفترة الأخيرة، بعد أكثر من ستة أشهر من البيع بأقل من التكلفة وبأسعار منخفضة تسببت في خسائر كبيرة للمربين وخروج بعضهم من العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض في المزرعة تحرك إلى نحو 110 و115 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو الدواجن نحو 67 و68 جنيهاً في المزرعة، ولا يزال أقل من التكلفة.



وأشار الزيني إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن والبيض تتأثر بعدة عوامل، من بينها أسعار الأعلاف والتدفئة والعمالة والكهرباء والطاقة، موضحاً أن استهلاك الطاقة يرتفع خلال فصل الشتاء، ما يزيد من الضغوط على تكلفة الإنتاج.

وتابع، أن تحرك أسعار خامات الذرة والصويا ينعكس بدوره على أسعار الأعلاف، ويمثل أحد العوامل التي تضغط على تكلفة إنتاج الدواجن.