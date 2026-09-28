وزير الخارجية القطري يبحث مع رئيس البنك الآسيوي تطوير علاقات التعاون

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وعدد من المسئولين في البنك، علاقات التعاون بين دولة قطر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم /الإثنين/ أن المباحثات ذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في العاصمة القطرية الدوحة.