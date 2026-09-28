تصعيد إسرائيلي جديد.. غارات وتفجيرات وقصف مدفعي يستهدف جنوب لبنان

شهد الجنوب اللبناني اليوم الاثنين تصعيداً جديداً مع استمرار الغارات والقصف المدفعي والانفجارات التي استهدفت عدداً من البلدات، في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية على الحدود.



قصف مدرسة المبرات وغارات على صور وبنت جبيل

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن قصفاً مدفعياً استهدف المنطقة الواقعة شمال مدرسة المبرات في الجنوب، بالتزامن مع تجدد الضربات على مناطق أخرى.

وبحسب تقارير محلية، سُمعت أصوات غارات وانفجارات في بلدات واقعة ضمن أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وشملت الضربات ميس الجبل وحداثا وحاريص، فيما تعرض وادي زبقين ومناطق محيطة به لقصف مدفعي.

كما ترافقت التطورات مع استمرار تحليق الطائرات والمسيرات في أجواء مناطق لبنانية، وسط حالة توتر متزايد.



اتفاق يونيو يواجه عراقيل



وكان الجنوب قد شهد خلال الأيام الماضية عمليات قصف جوي ومدفعي وتفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق حدودية.



وتأتي التطورات رغم التوصل في يونيو الماضي إلى صيغة إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تتضمن ترتيبات أمنية منها انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً، إلى جانب بنود لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلا أن تنفيذ الاتفاق واجه عراقيل.

ولم تتوفر حتى الآن حصيلة مؤكدة للضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن غارات اليوم.