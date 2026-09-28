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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تكرار الشكاوى منها| 5 أسباب جعلت الرياضيات من أصعب المواد الدراسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على كثرة الشكاوى التي تم تداولها مؤخرا بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي ، مؤكداً أن مادة الرياضيات تعد من أصعب المواد الدراسية، سواء للطلاب الكبار أو الصغار، بغض النظر عن طبيعة المنهج الدراسي المتصل بها، وذلك لعدة أسباب، منها أنها:

  •  من أكثر المواد الدراسية التي تعتمد على الفهم وتطبيق المعلومات في مسائل جديدة، وليس مجرد الحفظ الصم لها، مثلها في ذلك مثل النحو مع اختلاف طبيعة المعلومات.
  • تعتمد على التخيل العقلي والتعامل مع رموز رياضية مجردة قد تتجاوز قدرات عقل الطفل الذي يميل أكثر إلى التعامل مع الأشياء المحسوسة والمرئية.
  •  تتطلب قدرات عقلية نوعية متصلة بها، والتي قد لا
    تتوافر بنفس القدر  لدى جميع الأطفال والطلاب.
  • يعتمد فهم أي درس جديد فيها على ما سبق أن تعلمه الطالب في دروس أو سنوات سابقة، وبالتالي فإن عدم إتقان الطالب لتلك الدروس السابقة قد يعوقه عن فهم الدروس الجديدة.
  • يوجد نوع من القلق لدى الأطفال عند التعامل مع المسائل الرياضية بوجه خاص، ناتج عن الخوف من الوقوع في الخطأ في حلها، لأن حلولها في الغالب تكون  محددة.

وقال الدكتور تامر شوقي في النهاية، فإن صعوبة الرياضيات لدى الطفل لا تعني بالضرورة ضعف قدراته العقلية أو عدم قدرته على تعلمها، وإنما قد تكون نتيجة طبيعية لطبيعة المادة وما تتطلبه من فهم وتراكم في المعارف والمهارات، بالإضافة إلى ما قد يصاحب تعلمها من خوف وقلق من الخطأ.

وكان قد عبر أولياء أمور تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي بمختلف المدارس ، عن شكواهم من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي هذا العام .

حيث قال محمد أبو طبل ولي أمر في منشور له على فيس بوك : معذرة لسيادة الاستاذ الدكتور واضع منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي ، انا انسان المفروض كبير يعني عندي داخل ٣٧ سنه خريج كلية علوم بتقدير (ج.ج) ، اعمل في مجال هندسي بقالي ١٤ سنه تقريبا ، ودرست في الجامعة رياضة بحتة واقتصاد ومحاسبة ، ودرست في الثانوية رياضه ٢ ( جبر هندسه تفاضل تكامل استاتيكا وديناميكا ,....) ، ودرست في الاعدادي رياضيات (جبر وهندسة) ، ودرست في ابتدائي حساب ( ضرب قسمه جمع طرح )

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وأضاف : مع ذلك لما بقعد عشان احل لبنتي مسأله ، بأفكر وافهمها الاول وممكن أستعين بصديق عشان اعرف احلها وبعدين احاول اشرحها للبنت اللي في ثالثه ابتدائي ، معلش يعني هل العيب فيا .. مش كدا ياجماعه دا مش تطوير

وقالت هبة مظهر ولية أمر : منهج الرياضيات بتاع تالته ابتدائي ، بيحسسك بحاجه من 3  ، يا المدرس مابيعرفش يوصل المعلومه ، يالطفل غبي مابيفهمش ، يا الام جاهله مااتعلمتش

وقالت رنا سعيد ولية أمر : منهج رياضيات 3 ابتدائي صعب جدا ومعقد ، ده منهج لتكريه الطفل في التعليم استحاله ده يكون منهج ياباني

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الحفظ هو الحل 

وقالت وفاء حمد ولية أمر : في مدرسين بدأت تستخدم طرق النسخ واللصق حتى الرياضيات ، بقوا يطلبوا حفظ جدول الضرب زي ما هو عشان المدرسين نفسهم معترفين ان المنهج صعب على عمرهم ، السؤال هنا الطفل عمل ايه عشان يعقدوه كده ويطلع متعقد

وقالت هند سيد : منهج رياضيات تالتة ابتدائي فوق قدرات أولادنا واستيعابهم ،  أولادنا بيضيعوا في مناهج عقيمة وتعجيزية ولا يمكن يكملوا بالضغط ده حرام دول لسة اطفال والمنهج معقد جدا  وغير مناسب لمرحلتهم العمرية ، نرجو أعادة النظر في منهج رياضيات تالتة ابتدائي

أم تتساءل  :  ده منهج طالب في تالتة ابتدائي وللا امتحان قبول في كلية الهندسة؟

وقالت مروة محمد : أنا ببص في الواجب وبقول هو ده منهج طالب في تالتة ابتدائي وللا امتحان قبول في كلية الهندسة؟! ، أنا كأم محتاجة أراجع قانون التوزيع قبل ما أساعد ابني!  ، وقال بدر محمد : ده منهج هندسة ميكانيكية سنة ٤

حل الواجبات بـ ChatGPT

وقال علام رمضان : طفل في سن صغير بيواجه كمية كبيرة من المعلومات والواجبات والأنشطة والتقييمات، وأحيانًا الأسرة نفسها بتلاقي صعوبة في مساعدته ، لأنهم ببساطة ما درسوش بالطريقة دي ولا قابلوا النوع ده من المناهج في زمانهم ، وبالتالي اصبح الذكاء الاصطناعي هو اللي بيحل الواجب  ، الأمهات والآباء، من كتر الضغط والتعقيد والمسائل اللي في الكتب، بقوا بيلجأوا لـ ChatGPT وبرامج الذكاء الاصطناعي عشان يعرفوا يحلوا واجبات سنة تالتة ورابعة!

وأضاف : مش معنى كده إننا نرفض التطوير، لكن السؤال: هل التطوير الحالي فعلًا مناسب لكل مرحلة عمرية؟ .. المنهج الحالي محتاج مراجعة

مسائل عن جدول الضرب

وقالت ريهام محمد : انا عندي تالتة ابتدائي وبذاكر لنفسي على النت علشان اقدر اوصلها المعلومة واوقات بخرج معرفش حاجة .. طيب الاولاد هيفهموا ازاي؟

وأضافت: المسائل كلها في الدرس التاني عن جدول الضرب ، اللى المفروض لسة أول مرة ياخدوه ، يعنى مطلوب منهم يحفظو جدول الضرب ويحلو عليه اول مع بدء الدراسة .. لنا الله في منظومة التعليم دي

وقالت مودة اسماعيل : أنا ابني في سنة تالتة ابتدائي بيقولي تعالي وريني ياماما احلها ازاي ،و انا اصلا مش فاهماها ، فبروح اجيب الإجابة من على النت واحاول افهمهاله.

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