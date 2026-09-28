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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يطلب تجهيز ياسر إبراهيم للقمة أمام الزمالك

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة القمة 

 

وقال المصدر إن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، يسعى بكل قوة لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بمواجهة الزمالك، في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ياسر إبراهيم يعاني من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر أن عموتة طلب من الجهاز الطبي سرعة العمل على تجهيز اللاعب، ووضع برنامج تأهيلي مكثف، أملاً في استعادة جاهزيته قبل مباراة القمة، مع التأكيد على عدم التعجل في عودته حال عدم اكتمال جاهزيته الطبية.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم يخضع حاليًا لبرنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام الزمالك.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة مباراة ودية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 أمام فريق الاتحاد المصراتي الليبي خلال فترة التوقف الدولي ثم يخوض الفريق الأحمر مباراة ودية ثانية أمام مصر المقاصة في إطار الاستعداد لمباراة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر.

ياسر إبراهيم الأهلي الزمالك القمة الحسين عموتة

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