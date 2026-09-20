غزل المحـلة يفتتح مركـزًا لاكتـشاف ورعاية الموهوبين بالإسكندرية

في إطار خطة شركة غزل المحلة لكرة القدم لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف محافظات الجمهورية، تقرر افتتاح مركز جديد لاكتشاف ورعاية الموهوبين بمحافظة الإسكندرية.

ويهدف المركز إلى اكتشاف العناصر المميزة من الناشئين، والعمل على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية وفق أسس تدريبية علمية، تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين؛ تمهيدًا لاختيار أفضل المواهب للانضمام إلى قطاعات الناشئين بنادي غزل المحلة.

ويأتي افتتاح المركز ضمن استراتيجية النادي للاهتمام بقطاع الناشئين، والوصول إلى المواهب الواعدة في مختلف المناطق، بما يسهم في دعم فرق النادي بعناصر مميزة خلال السنوات المقبلة.