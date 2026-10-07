إعلامي: مباراة الأهلي والزمالك مش زي أي مباراة.. والبداية الحقيقية لازم تكون من القمة

أكد محمد فارس،إعلامي قناة الأهلي، أن مباراة الأهلي والزمالك لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مواجهة بثلاث نقاط مثل أي مباراة أخرى، مشيرًا إلى أن تأثيرها الجماهيري والإعلامي يختلف دائمًا عن باقي مباريات الموسم.

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وقال فارس: «الجملة الكلاسيكية بتاعة مباراة الأهلي والزمالك زي أي مباراة بـ3 نقاط، أنا طول عمري مش مؤمن بيها، دي جملة للاستهلاك المحلي، لأن رد فعل المباراة وتوابعها إعلاميًا وجماهيريًا طول عمرها مختلفة عن أي مباراة تانية».

وأضاف: «قيس ده على حسين عموتة، الماتش ده ممكن يبني له رصيد ويشيله في أي ماتش جاي، لأنه لو كسبه هيبقى له حتة مختلفة عند الجمهور».

ووجه فارس رسالة للاعبي الأهلي، قائلًا: «أنا لحد اللحظة دي في الموسم ده مش حاسس من اللعيبة برد الفعل المناسب لفريق خسر الدوري والكأس وأفريقيا الموسم اللي فات، المدرب اتغير وإدارة الكرة اتغيرت، إنما إنتوا كلاعيبة أغلبكم شارك في أحداث الموسم اللي فات، وبالتالي لازم يكون فيه رد فعل مختلف».

واختتم: «لازم أشوف فريق عنده حاجة عايز يثبتها، ساعدوا مدربكم، ساعدوا بعض، وفرّحوا جمهوركم، والبداية الحقيقية لازم تبقى من ماتش الزمالك إن شاء الله».