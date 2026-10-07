مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 49.77 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 9209.53 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 89 مليونا و212 ألفا و978 سهما، بقيمة 200 مليون و687 ألفا و888.374 ريال، عبر تنفيذ 13947 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 558 مليارا و688 مليونا و428 ألفا و997.182 ريال، مقارنة بـ561 مليارا و169 مليونا و585 ألفا و897.352 ريال، في الجلسة السابقة.