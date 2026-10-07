ارتفاع جديد للدولار في آخر يوم عمل بالبنوك.. وصل لكام الآن؟!

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في آخر يوم عمل بالبنوك قبل بدء إجازة طويلة تمتد لثلاثة أيام، وسط تحركات جديدة في أسعار صرف العملة الأمريكية لدى عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

ويترقب المتعاملون سعر الدولار اليوم، بالتزامن مع قرب توقف العمل داخل البنوك بمناسبة إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر، والتي تقرر ترحيلها إلى غد الخميس 8 أكتوبر، على أن تتزامن بعدها العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتستأنف البنوك أعمالها صباح الأحد المقبل.

وسجل الدولار مستويات مرتفعة مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الثلاثاء، مع استمرار تحرك أسعار الصرف على مدار اليوم وفقًا لآليات العرض والطلب، ليتجاوز حاجز 52 جنيهًا للشراء والبيع في مختلف البنوك.

ويأتي ذلك بعدما شهد الدولار أمس تراجعًا في ختام تعاملات البنوك، قبل أن يعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في تحرك لافت قبل توقف التعاملات المصرفية لثلاثة أيام متتالية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.37 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 52.35 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

إجازة البنوك 2026 وموعد العودة للعمل

وتبدأ إجازة البنوك اعتبارًا من غد الخميس 8 أكتوبر 2026، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، وتستمر مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، لتكون مدة الإجازة 3 أيام متتالية.

وبذلك يمثل اليوم الأربعاء آخر يوم عمل مصرفي قبل الإجازة، وهو ما يزيد من أهمية متابعة سعر الدولار اليوم، خاصة مع استمرار تغير أسعار الصرف خلال ساعات التعاملات.

وتظل أسعار الدولار قابلة للتغير داخل البنوك وفقًا لحركة السوق وآليات التسعير، لذلك قد تختلف الأسعار من بنك إلى آخر خلال اليوم.