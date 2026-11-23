شهدت إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة، أمس، سيامة كاهنين جديدين للخدمة الكهنوتية، بيد نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران الإيبارشية، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية المسيح مخلص العالم بمدينة سمالوط، مقر المطرانية.

وصلى الأنبا بفنوتيوس القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح، أقام صلوات سيامة كاهنين جديدين، هما الدياكون مكاريوس ميخائيل باسم القس أكسيوس، والدياكون مينا عادل باسم القس ثيودوثيوس، لينضما إلى مجمع كهنة الإيبارشية للمشاركة في خدمة الكنيسة ورعاية أبنائها.

وشارك في صلوات السيامة عدد كبير من مجمع آباء كهنة الإيبارشية، إلى جانب خورس الشمامسة وأعداد من الشعب، الذين حضروا لمشاركة الكاهنين الجديدين فرحة نوال نعمة الكهنوت وبدء خدمتهما.