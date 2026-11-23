كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن رؤيته لسباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في ظل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثير كبير على شكل المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وقال فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فوز بيراميدز على الأهلي سيجعله الأقرب لحصد لقب الدوري، بينما سيمنح انتصار الفريق الأحمر أفضلية كبيرة في سباق المنافسة على البطولة.

وأضاف الناقد الرياضي أن ترشيح الزمالك للفوز بالدوري في الوقت الحالي أمر غير منطقي وغير طبيعي، معتبرًا أن ذلك يضع ضغوطًا إضافية على لاعبي الفريق بشأن المنافسة على اللقب.

وأشار سند إلى أن لاعبي الزمالك يتحملون أعباء المنافسة في ظل هذه الترشيحات، رغم أنهم ضحايا لتلك التوقعات والضغوط، بحسب وجهة نظره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.