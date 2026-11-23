استقر الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مبدئي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المنتظر أن يعتمد عموتة على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، على أن يتكون خط الدفاع من محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد، في محاولة لتأمين الخط الخلفي والحد من خطورة هجوم الفريق السماوي.

وفي منطقة وسط الملعب، يدرس المدير الفني الدفع بالثنائي أكرم توفيق ومروان عطية، مع منح عمر الساعي مهام هجومية أكبر، بينما يتولى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي قيادة التحركات الهجومية من الأطراف.

ويقود منصف بقرار هجوم الأهلي أمام بيراميدز، في ظل اقترابه من الحصول على ثقة الجهاز الفني والبدء ضمن التشكيل الأساسي في القمة المرتقبة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام بيراميدز، من أجل تقليص الفارق مع متصدر جدول الترتيب ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا قويًا للحسين عموتة ولاعبيه أمام أحد أبرز المنافسين على البطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، منصف بقرار.