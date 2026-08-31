أغلى من عيالي.. معلم بإسنا يودع مدرسته بالدموع بعد 33 سنة من العطاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمعلم في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وهو يودع مدرسته بكلمات تبكي القلوب بعد بلوغه سن التقاعد "المعاش"، مما اثار حالة واسعة من التعاطف والتأثر.

وظهر المعلم في الفيديو وهو يتجول وحيداً داخل جدران المدرسة والفصل الدراسي، موجهاً كلمات تفيض بالحب والوفاء للمكان الذي قضى فيه عقوداً من عمره، حيث ردد باكياً كلمات لامست قلوب الملايين.

وقال المعلم عبر مقطع الفيديو :"خلاص يا حبيبتي الوداع الوداع، آخر يوم بإذن الله النهاردة 31 أغسطس، آخر يوم، 33 سنة أغلى من عيالي.. بقضي فيكِ أكتر أيام حياتي، كنت بقعد هنا أكتر ما بقعد في بيتي.. الوداع يا حبيبتي مش هشوفك تاني".

واختتم المعلم رسالته بتوجيه وصية مؤثرة لزملائه المدرسين قائلاً: "وصيتي لإخواتي وزملاتي، خلوا بالكم من أولادكم، وخلوا بالكم من هالمدرسة، أوصيكم خيراً بالمدرسة".

ولاقي مقطع الفيديو الإنساني والمؤثر رواداً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، لتوثيقه لحظات بكاء ودعاء معلم مصري أثناء وداعه لمدرسته وفصله في آخر يوم عمل له قبل بلوغه سن التقاعد.