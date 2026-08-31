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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حسن العمدة

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق الأول المستدعاة لخوض مواجهة رايو فاييكانو، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وشهدت قائمة برشلونة استمرار تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي تم استدعاؤه لقائمة الفريق الأول إلى جانب عدد من لاعبي فريق الشباب، في خطوة جديدة تؤكد ثقة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في قدراته.

ويأتي انضمام حمزة عبد الكريم إلى قائمة برشلونة بعد مشاركته في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهوره ضمن العناصر التي استعان بها فليك خلال التحضيرات والاستعدادات للموسم الجديد، ليواصل اللاعب المصري خطواته نحو الحصول على فرصة مع الفريق الأول.

قائمة برشلونة أمام رايو فاييكانو

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، إيدير ألير.

خط الدفاع: جيرارد مارتين، جول كوندي، إيريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، جواو كانسيلو، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، داني أولمو، رودري، مارك بيرنال، بريان فارينياس.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.

ويترقب حمزة عبد الكريم فرصته مع الفريق الأول، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية، وسط تطلعات بأن يحصل على دقائق للمشاركة في المباريات الرسمية لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

نادي برشلونة برشلونة رايو فاييكانو الدوري الإسباني

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