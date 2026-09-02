جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه.. جامعة بني سويف تطلق هاكاثون إدارة المخلفات بمشاركة 11 فريقًا

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أطلقت الجامعة فعاليات الهاكاثون الداخلي لمسابقة إدارة المخلفات الجامعية، الذي ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع معهد إعداد القادة، بمشاركة 11 فريقًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب مختلف المراحل الدراسية.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور أبو الحسن عبدالموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة وتنمية المجتمع، والدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور لجنة تحكيم متخصصة ضمت كلًا من الدكتورة نرمين عاطف الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة خيرات النيل، والدكتورة عبير سيد معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة همت محمد فيومي، مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور كريم عبدالقادر صوفي، مدير مكتب إدارة الملكية الفكرية ومنسق الجامعة لدى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد الدكتور طارق علي أن انطلاق هذا الهاكاثون يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة البيئية، وتشجيع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في مجال إدارة المخلفات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفعاليات شهدت عرض الفرق المشاركة لأفكارها ومشروعاتها الابتكارية ومناقشتها أمام لجنة التحكيم المتخصصة، حيث جرى تقييم الأعمال وفقًا لعدد من المعايير الدقيقة، من أبرزها الابتكار، وقابلية التطبيق، والأثر البيئي والاقتصادي، وإمكانات التطوير والاستدامة.

وأشار الدكتور طارق علي إلى أن الجامعة ستقوم بترشيح 3 مشروعات بحد أقصى للمنافسة على 3 جوائز مالية متميزة مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بواقع 200 ألف جنيه للمركز الأول، و150 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث.

وتتضمن المسابقة كذلك جوائز خاصة بقيمة 20 ألف جنيه لأفضل الفرق في مجالات الابتكار الفني، والملكية الفكرية، والتميز في العرض.

كما أعرب الدكتور طارق علي عن حرص جامعة بني سويف الدائم على تمكين طلابها ومنتسبيها من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري.