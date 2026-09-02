جيلي مونجارو EM-i الجديدة| صور

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو EM-i، وتنتمي مونجارو EM-i لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعد مونجارو EM-i أول SUV هجينة من جيلي ضمن فئة D، وتعتمد جيلي مونجارو EM-i على منصة GEA Evo المخصصة لسيارات الطاقة الجديدة .

جيلي مونجارو EM-i الجديدة

محرك جيلي مونجارو EM-i الجديدة

تحصل سيارة جيلي مونجارو EM-i علي قوتها من نظام EM-i الهجين، الذي يجمع بين نظام دفع كهربائي ومحرك بنزين سعة 1500 سي سي مخصص للعمل ضمن منظومة هجينة، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال مدة 5.83 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتقطع مدي كلي يصل إلي 1095 كم/ساعة، وتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كم/ساعة .

جيلي مونجارو EM-i الجديدة

مواصفات جيلي مونجارو EM-i الجديدة

زودت سيارة جيلي مونجارو EM-i الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق Continuous Damping Control الذي يعمل على تعديل مستوى التخميد خلال أجزاء من الثانية للمساعدة في التعامل مع المطبات والطرق الوعرة أو المتضررة، وبها نظام e-AWD للدفع الكلي الكهربائي، الذي يستجيب عند تغير مستوى التماسك على الطرق المبللة أو غير المستوية أو ذات الأسطح الرخوة.

جيلي مونجارو EM-i الجديدة

وتستخدم سيارة جيلي مونجارو EM-i الجديدة هيكل أساسي مصنوع بالكامل من الفولاذ عالي القوة، إلى جانب ست وسائد هوائية كتجهيز قياسي، وبها نظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، مع خاصية عرض المنطقة الموجودة أسفل السيارة عبر الشاشة الوسطية، للمساعدة في رؤية المساحات الضيقة أثناء الاصطفاف والأرصفة والعوائق غير الظاهرة.

جيلي مونجارو EM-i الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيلي مونجارو EM-i الجديدة ايضا، إضاءة محيطية، إلى جانب نظام Flyme Auto للمعلومات والترفيه ونظام Flyme Sound الصوتي، وبها إمكانية الوصول إلى الوظائف المستخدمة بشكل متكرر من داخل المقصورة.

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

في عام 1997 دخلت جيلي رسمياً عالم صناعة السيارات كأول شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، وفي عام 1998 أطلقت أول سيارة لها تحمل اسم "هاو تشينج" من خط الإنتاج، وفي عام 2010 حققت نقلة نوعية كبرى بالاستحواذ على شركة فولفو للسيارات السويدية.