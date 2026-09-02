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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. إجراء قرعة الحج فى 9 محافظات .. تعرّف عليها

قرعة الحج
قرعة الحج
مصطفى الرماح

تجرى وزارة الداخلية اليوم إجراء قرعة الحج للمتقدمين فى 9 محافظات .

وكانت قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1448هـ/2027م.

 وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 31/8/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026.

على النحو التالى:

الإثنين الموافق 31/8/2026

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادى الجديد).

الثلاثاء الموافق 1/9/2026

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الغربية – بنى سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر - أسيوط).

الأربعاء الموافق 2/9/2026

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء - سوهاج).

 هذا ويمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الإستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية للحج من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالى (0227983000).

وزارة الداخلية قرعة الحج مديريات الأمن

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