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الحرس الثوري يُعلن مقتـ.ـل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن.. إعلام عبري: إصابات مباشرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يُعلن مقتـ.ـل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن.. إعلام عبري: إصابات مباشرة

إطلاق صواريخ، أرشيفية
إطلاق صواريخ، أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ هجوم صاروخي استهدف معسكراً للقوات الأمريكية في الأردن، ليلة الأربعاء، رداً على غارة أمريكية قال إنها استهدفت منزلاً سكنياً في مدينة سيريك الإيرانية.

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قال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "تسنيم" إن "مقاتلي قوات الجوفضاء" نفذوا هجوماً صاروخياً مكثفاً بالصواريخ الباليستية ضمن "الموجة الثانية من عملية عقاب المعتدي".

واستهدف الهجوم بحسب البيان معسكر مشاة البحرية الأمريكية المعروف باسم "معسكر التتن" الواقع على سواحل خليج العقبة. وأضاف البيان أن القصف أسفر عن "مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير عدة منشآت مهمة ومروحيات هجومية".

وأشار الحرس الثوري إلى أن الهجوم يأتي ردًا على هجوم أمريكي وحشي استهدف منزلاً سكنياً في مدينة سيريك وتسبب بوقوع نحو 50 قتيلاً وجريحاً خلال حفل زفاف.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود رؤيتهم انفجارات فوق محافظة العقبة الأردنية مساء الثلاثاء.

استهداف 3 قواعد أمريكية 

وأكدت وسائل إعلام عبرية، تعرض ثلاث قواعد أمريكية في الأردن لاصابات مباشرة بالصواريخ الايرانية.

الأردن: اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية

نفت القوات المسلحة الأردنية وقوع أي إصابات، وأعلنت تعاملها مع الهجوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني قبيل منتصف الليل إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخاً دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن 3 صواريخ سقطت في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكانية، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وباشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا.

ودعا الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

واشنطن والبحرين: لا إصابات وتأكيد على الضربات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم على منشآت في الأردن حتى الآن.

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات جوية ضد أهداف للحرس الثوري قرب مضيق هرمز مساء الثلاثاء.

وأوضحت "سنتكوم" أن العملية جاءت رداً على محاولات حديثة للحرس الثوري استهداف سفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم، كما أعلن التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي استهدف مطار جيرفت في محافظة فارس جنوبي إيران، مشيراً إلى أن جميع الهجمات استهدفت مناطق تعرضت للقصف سابقاً.

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