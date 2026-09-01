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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فان رام بروماستر سيتي 2027 الجديدة | صور

بروماستر سيتي موديل 2027
بروماستر سيتي موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام بروماستر سيتي موديل 2027، وتنتمي بروماستر سيتي لفئة السيارات الفان التجارية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بروماستر سيتي موديل 2027

محرك رام بروماستر سيتي موديل 2027

بروماستر سيتي موديل 2027

تحصل سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 166 حصان، وبها عزم دوران 299 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بروماستر سيتي موديل 2027

بروماستر سيتي موديل 2027

زودت سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مساحة تحميل خلفية تصل إلى 4,728 لتر، وبها ارتفاع يقل عن 80 بوصه مما يتيح له الدخول بسلاسة إلى مواقف السيارات والمستودعات المغلقة داخل المدن المزدحمة، وبها تكنولوجيا حديثة، وبها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 10 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، والمكابح التلقائية في حالات الطوارئ، وبها شاحن لاسلكي، وعجلة قيادة مدفأة، وجنوط مقاس 17 بوصه .

سعر بروماستر سيتي موديل 2027

بروماستر سيتي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بروماستر سيتي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة رام في صناعة السيارات :

بروماستر سيتي موديل 2027

في عام 1981 ظهر اسم "رام" لأول مرة عام 1981 كطراز لشاحنات البيك أب التي تنتجها دودج التابعة لشركة كرايسلر، بديلة لسلسلة شاحنات "D" القديمة، وفي عام 2009 قامت مجموعة فيات كرايسلر بإعادة هيكلة العلامات التجارية، وفصلت شاحنات رام عن دودج لتصبح رام علامة تجارية مستقلة ومتخصصة في الشاحنات والمركبات التجارية، وأصبحت رام جزء من مجموعة ستيلانتس إثر اندماج مجموعة فيات كرايسلر مع مجموعة بي إس إيه .

شركة رام رام بروماستر سيتي رام بروماستر سيتي موديل 2027 محرك رام بروماستر سيتي شركة كرايسلر بروماستر سيتي موديل 2027 محرك رام بروماستر

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