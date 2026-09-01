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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: فوز الزمالك يؤكد وجود نوايا صادقة وقرارات فنية سليمة

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الزمالك استحق الفوز على بتروجيت، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص من جانب المنافس كان سببًا رئيسيًا في حسم المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "اللي يضيع يشيل، وده بنقوله للفرق أمام الزمالك، منتخب السويس بتروجيت أهدر أكثر من 5 أهداف، وفي النهاية الزمالك فاز بالمباراة ووصل إلى النقطة السابعة في الدوري المصري".

وأضاف: "فوز الزمالك اليوم يعني أن هناك نوايا صادقة داخل الفريق، إلى جانب اتخاذ قرارات فنية سليمة من جانب المدير الفني، الذي بدأ المباراة وأجرى تغييرات مؤثرة خلال اللقاء".

وأوضح شبانة أن مشاركة شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد ربيع كان لها تأثير إيجابي على أداء الزمالك، وأسهمت في تحسين شكل الفريق خلال المباراة.

الإعلامي محمد شبانة الزمالك بتروجيت cbc شيكو بانزا

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