أضا : إيقاف القيد يأتي على الزمالك بأمور إيجابية

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الحظ لعب دورًا في مساندة عدد من الفرق الكبيرة خلال منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يكن الفريق الوحيد الذي استفاد من بعض التفاصيل والظروف خلال مبارياته.





وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، أن الزمالك واصل انطلاقته الجيدة في المسابقة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، في مباراة أظهر خلالها المنافس شخصية قوية وقدم أداءً مجتهدًا أمام الفريق الأبيض، إلا أن خبرة لاعبي الزمالك حسمت النتيجة لصالحه.

وأشار أضا إلى أن معتمد جمال نجح في كسب رهانه على محمد السيد وحسام أشرف، بعدما منح الثقة والفرصة لهما للمشاركة، ليترجم ذلك بتسجيل هدفي الأبيض بالمباراة، مؤكدًا أن الاعتماد على العناصر الشابة أصبح أحد أبرز المكاسب التي يمكن أن يخرج بها الفريق من الظروف الحالية.

وأضاف أن قرار إيقاف القيد، رغم صعوبته وتأثيره على الزمالك، إلا أنه حمل في الوقت نفسه بعض الجوانب الإيجابية، لأنه دفع النادي إلى البحث عن المواهب داخل قطاع الناشئين ومنحها الفرصة مع الفريق الأول، موضحًا أن الزمالك يمتلك مناجم للذهب والألماس.