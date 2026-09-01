عمرو الحديدي: تغييرات الزمالك صنعت الفارق.. وبيراميدز المنافس الأول على الدوري

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن التغييرات التي يجريها الجهاز الفني للزمالك صنعت الفارق مع الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري المصري حتى الآن.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "تغييرات الزمالك صنعت الفارق مع الفريق في مشوار الدوري حتى الآن، واللي بينزل بيسجل، والمعدل البدني للاعبين بيزيد من مباراة لأخرى".

وأضاف: "موكوينا بيلعب مع بيراميدز بنفس طريقته مع صن داونز، والفريق يقدم مباريات قوية، وسيكون المنافس الأول على لقب الدوري المصري".

وعن الأهلي، قال الحديدي: "أشرف داري إصاباته كتير، وأنا أستبعد مشاركته مع الأهلي في الفترة القادمة، ومشاركة كوكا أو علي محمود في وسط الملعب غير جيدة، لأن الأشوال لا يجيد في وسط الملعب".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن منتخب الأرجنتين، قائلًا: "منتخب الأرجنتين هيفقد جزء كبير من قوته بعد اعتزال ميسي، ومهاراته في حتة تانية ولا يقارن بأحد".