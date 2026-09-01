مكتبة جديدة بجوار جامعة السويس.. تفاصيل مشروع الصرح الثقافي في مدينة السلام

أكد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس أهمية تنفيذ مشروع المكتبة العامة بمحافظة السويس بمنطقة السلام 1 بحي فيصل، باعتباره أحد المشروعات الثقافية والعلمية المهمة التي تستهدف توفير مساحة جديدة للقراءة والاطلاع والتعلم ودعم الإبداع والمعرفة لأبناء المحافظة، خاصة الشباب وطلاب جامعة السويس .

محافظ السويس يناقش تصميمات المكتبة العامة بمدينة السلام

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والمهندسة مارجريت شكري، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة منال محمد، وكيل إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب استشاري المشروع، لمناقشة المقترحات الهندسية والتصميمات الخاصة بإنشاء المكتبة العامة لمحافظة السويس.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من الرؤى والتصورات الهندسية المقترحة للمشروع تمهيدا لاختيار التصميم الأنسب الذي يتوافق مع طبيعة الموقع وأهمية المكتبة ودورها المستهدف في دعم الحركة الثقافية والعلمية بالمحافظة.

موقع المكتبة العامة ومساحة 4500 متر مربع

واستعرض الحضور خلال الاجتماع الموقع المخصص لإقامة المكتبة العامة، والواقع بمنطقة السلام 1 بحي فيصل بجوار جامعة السويس، وتبلغ مساحته نحو 4500 متر مربع.

كما ناقش محافظ السويس مع الاستشاري الهندسي للمشروع تفاصيل التصميمات المطروحة، ومدى تحقيقها لأفضل استغلال للمساحة المخصصة، بما يضمن خروج المشروع بصورة تليق بأهميته كمشروع ثقافي وعلمي يخدم أبناء المحافظة.

محافظ السويس: المكتبة صرح حضاري ومنارة للعلم والثقافة

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد أن مشروع المكتبة العامة يمثل إضافة مهمة للمنظومة الثقافية والعلمية في محافظة السويس، مشيرًا إلى أن المكتبة ستكون صرحًا حضاريًا ومنارة للعلم والثقافة، وبيئة مناسبة للقراءة والاطلاع والبحث والتعلم.

وأوضح أن المشروع يستهدف توفير متنفس ثقافي وعلمي جديد لأبناء السويس، مع التركيز على خدمة الشباب والطلاب، وإتاحة مساحة تساعد على تنمية المعرفة وتشجيع القراءة ودعم الإبداع.

توجيهات بسرعة استكمال الدراسات وبدء تنفيذ مكتبة السويس

ووجه محافظ السويس بسرعة استكمال وإعداد جميع التصورات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، مع ضرورة التنسيق بين محافظة السويس ووزارة الإسكان والجهات المعنية، والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدًا للبدء في أعمال إنشاء المكتبة العامة بمدينة السلام، بما يساهم في تنفيذ المشروع وتحويله إلى واقع يستفيد منه أبناء محافظة السويس.

ويأتي مشروع المكتبة العامة بمحافظة السويس في إطار دعم الخدمات الثقافية والعلمية، وتوفير المزيد من المساحات المخصصة للمعرفة والقراءة والبحث، بما يعزز من دور المحافظة في الاهتمام بالشباب والطلاب والحركة الثقافية والعلمية.



