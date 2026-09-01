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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة: مينفعش 4 أعضاء من لجنة الحكام يحللوا الدوري السعودي

جهاد جريشة
جهاد جريشة
يارا أمين

أكد جهاد جريشة، عضو لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصلحته الشخصية كحكم مصري تتمثل في استمرار لجنة الحكام الحالية ونجاحها.

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "مصلحتي كحكم مصري إن لجنة الحكام الحالية دي تكمل وتنجح، ولو اللجنة دي مشيت هيجيبوا خبير أجنبي".

وأضاف: "أنصح اللجنة الحالية بالاهتمام بالتحكيم والابتعاد عن التلفزيون. إحنا مكناش بنظهر في أي قناة تلفزيونية، لكن اللجنة الحالية بتظهر كل 5 دقائق في التلفزيون، ومينفعش 4 أعضاء من اللجنة الحالية يحللوا في الدوري السعودي، زي جمال الغندور وعصام عبدالفتاح وسمير عثمان ومحمد الصباحي".

وعن علاقته بعصام عبدالفتاح، قال جريشة: "لا يوجد صدام بيني وبين عصام عبدالفتاح، وأنا زعلان منه بسبب تجاوزه في حقي، وأنا كان رد فعلي على التجاوز".

وتابع: "أعضاء لجنة الحكام الماضية مستمرون في اللجنة الحالية باستثناء أوسكار وجهاد جريشة، ومينفعش حد يطلع يقول بنطور اللي اللجنة القديمة فشلت تعمله".

وكشف جريشة عن تفاصيل جديدة بشأن فترة تولي أوسكار مسؤولية لجنة الحكام، قائلًا: "أوسكار كان يريد إجراء تغييرات في لجنة الحكام، وكان عايز يمشي وجيه أحمد، لكن اتحاد الكرة رفض، والاتحاد هو اللي عرض عليه أعضاء اللجنة".

جهاد جريشة cbc الدوري السعودي جمال الغندور عصام عبدالفتاح

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