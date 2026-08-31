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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات بسعر اقتصادي في مصر .. لو هتشتري زيرو

سيارات جديد موديل 2026 و2027
سيارات جديد موديل 2026 و2027
صبري طلبه

يلعب عامل السعر أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية، وخاصة للمقلبين على فرصة شراء سيارة جديدة، أو للتحديث، إلى جانب التنوع المطروح بين الموديلات، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية أو التصميم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات بسعر اقتصادي في مصر

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

دعمت سوزوكي ألتو محرك 1000 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 665,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 760,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

زودت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، يبدأ سعر السيارة من 680,000 جنيه.

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