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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب معانا خطوة بخطوة.. أحمد حسام عوض يتحدث عن دعم رئيس الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة كرة القدم، أن شركة الكرة بالنادي تحقق أرباحًا وتواصل النمو، مشيرًا إلى أن ميزانيتها معلنة وتظهر بشكل واضح خلال الجمعية العمومية.

وقال عوض، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن حجم شركة الكرة خلال آخر عامين شهد تطورًا كبيرًا على مستوى العمل والكيان والمسؤوليات والأرقام، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الدعم والثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف أن الخطيب، بصفته مسؤولًا عن ملف كرة القدم، يتابع عمل شركة الكرة خطوة بخطوة، ويقدم الدعم في مختلف التفاصيل، موضحًا: «لما بيبقى عندنا مشكلة أنا بشكل شخصي بتكلم معاه في كل حاجة».

وأشار عوض إلى أن الخطيب يدعم فكرة تطوير شركة الكرة وباقي شركات النادي، ويسعى إلى بناء كيانات قوية، مؤكدًا أن الفضل بعد الله يعود إلى الخطيب ومجلس الإدارة في وصول الشركات الموجودة حاليًا إلى هذا الحجم والكيان الكبير.

وتأتي تصريحات أحمد حسام عوض في ظل توجه النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز الجانب الاستثماري والتجاري، والاستفادة من الحقوق التجارية والإعلانية لقطاع كرة القدم، وهو ما سبق أن تحدث عنه عوض باعتباره أحد الملفات الرئيسية في عمل شركة الكرة.

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