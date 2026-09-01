بعد رفض زيادة العروض.. ماذا يفعل شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي؟

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي من ملف تجديد عقود الثلاثي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني بعد سلسلة من التحركات والمفاوضات خلال الفترة الماضية انتهت بوضع العروض المالية النهائية أمام اللاعبين دون نية لإجراء أي تعديلات جديدة عليها.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الإدارة أغلقت ملف المفاوضات من جانبها بعدما وصلت إلى الصيغة التي تراها مناسبة للحفاظ على الثلاثي داخل صفوف الفريق مشيرًا إلى أن النادي لن يقدم عروضًا مالية جديدة سواء من حيث قيمة العقود أو المزايا الإضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن العقود أصبحت جاهزة للتوقيع ولم يعد هناك ما يستدعي عقد جولات تفاوضية جديدة بين إدارة الأهلي واللاعبين بعدما استنفدت الإدارة رؤيتها بشأن المقابل المالي المناسب لكل لاعب وفقًا لسياسة النادي واللوائح الداخلية الخاصة بملفات التجديد.

الأهلي يرفض فتح باب المزايدة

وتتعامل إدارة الأهلي مع ملف التجديد بمنطق واضح يقوم على وضع سقف مالي محدد للعقود وعدم الانجراف إلى مزايدات قد تؤثر على هيكل الرواتب داخل الفريق.

وترى الإدارة أن العروض المقدمة للثلاثي تعكس القيمة الفنية لكل لاعب وفي الوقت نفسه تحافظ على التوازن داخل غرفة الملابس خصوصًا في ظل وجود عدد كبير من الملفات التعاقدية التي تحتاج إلى حسم خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصدر فإن الأهلي لم يعد ينتظر سوى رد اللاعبين سواء بالموافقة على الشروط المطروحة والتوقيع على العقود الجديدة أو اتخاذ قرار آخر بشأن مستقبل كل منهم.

الكرة الآن في ملعب شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني

وبذلك انتقل ملف التجديد من مكتب إدارة الأهلي إلى اللاعبين أنفسهم بعدما أصبحت العقود جاهزة ولم يعد هناك مجال لمزيد من التفاوض.

وتنتظر إدارة النادي أن يحسم مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني مواقفهم بشكل نهائي خاصة أن النادي منح الثلاثي فرصة كافية لمراجعة العروض المقدمة قبل اتخاذ قراره بإغلاق باب المفاوضات.

وتؤكد هذه الخطوة أن الأهلي لا يريد الدخول في مفاوضات مفتوحة بلا نهاية أو تعديل شروطه المالية كلما ظهرت مطالب جديدة من جانب اللاعبين أو وكلائهم.

شوبير.. مستقبل حراسة المرمى

ويمثل مصطفى شوبير أحد أبرز الملفات بالنسبة إلى الأهلي في ظل الرهان على الحارس الشاب ليكون أحد أهم عناصر المستقبل داخل الفريق.

ونجح شوبير خلال السنوات الماضية في فرض نفسه ضمن حسابات الفريق الأول وقدم مستويات قوية في العديد من المباريات كما أصبح أحد الأسماء الموجودة في حسابات منتخب مصر.

وترغب إدارة الأهلي في الحفاظ على الحارس خاصة أن رحيله في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيضع النادي أمام ضرورة إعادة ترتيب مستقبل مركز حراسة المرمى.

لكن رغم أهمية اللاعب بالنسبة إلى الفريق فإن إدارة الأهلي تتمسك في الوقت نفسه بسياستها المالية وترفض تجاوز السقف المحدد للعقود.

ياسر إبراهيم.. خبرة يحتاجها الفريق

ولا يقل ملف ياسر إبراهيم أهمية خصوصًا أن المدافع يمثل عنصرًا من عناصر الخبرة داخل الفريق ويعتمد الأهلي على ياسر إبراهيم في الخط الخلفي لما يمتلكه من خبرة محلية وقارية إلى جانب معرفته الكبيرة بضغوط المنافسة بقميص النادي.

ومن ثم فإن استمرار اللاعب يمثل إضافة فنية للفريق لكن الإدارة في الوقت نفسه ترى أن العرض المقدم له هو الصيغة النهائية التي يمكن تقديمها دون فتح الباب أمام زيادة جديدة.

محمد هاني.. عنصر مستمر في حسابات الأهلي

أما محمد هاني فيعد من اللاعبين الذين ارتبطوا بالأهلي لسنوات طويلة وأصبح أحد العناصر المعتادة في تشكيل الفريق.

وتتمسك الإدارة بأهمية استمرار اللاعب خاصة مع الحاجة إلى الحفاظ على قدر مناسب من الاستقرار داخل القائمة وعدم فتح أكثر من جبهة في سوق الانتقالات لتعويض لاعبين يمكن استمرارهم داخل الفريق.

ورغم ذلك لم تتراجع إدارة الأهلي عن قرارها بشأن العرض المالي وأبلغت اللاعب بشكل واضح بأن الرقم المطروح يمثل العرض النهائي من جانب النادي.

سياسة جديدة في ملف العقود

ويعكس موقف الأهلي من الثلاثي رغبة الإدارة في فرض قواعد أكثر وضوحًا في ملف تجديد العقود بحيث لا تتحول المفاوضات إلى سباق مستمر لرفع القيمة المالية للعقد.

وتسعى إدارة النادي إلى الحفاظ على الفوارق المنطقية بين اللاعبين داخل الفريق خصوصًا أن رفع قيمة عقد لاعب بشكل مبالغ فيه قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من لاعبين آخرين.

ولهذا فإن الأهلي يفضل في الوقت الحالي أن تكون عروض التجديد مبنية على تقييم فني ومالي واضح مع ترك القرار النهائي للاعب.

لا مفاوضات جديدة

وبحسب المصدر فإن الفترة المقبلة لن تشهد جلسات تفاوض جديدة مع الثلاثي لتعديل العروض بعدما قدم النادي ما يعتبره العرض النهائي.

وتعني هذه الخطوة أن أي تأخير جديد في حسم الملف لن يكون مرتبطًا بإدارة الأهلي وإنما بمواقف اللاعبين ومدى رغبتهم في قبول الشروط المطروحة والاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وفي حال موافقة اللاعبين سيتم استكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود الجديدة ليغلق الأهلي واحدًا من الملفات المهمة بالنسبة إلى استقرار الفريق.

أما في حال عدم الاتفاق فإن النادي سيكون أمام سيناريو آخر يتمثل في دراسة مستقبل كل لاعب واتخاذ القرار المناسب وفقًا للمصلحة الفنية للفريق.

الأهلي يحسم موقفه.. والقرار الأخير للثلاثي

وبعد فترة من الشد والجذب حول تفاصيل العقود وضعت إدارة الأهلي حدًا للمفاوضات وأرسلت رسالتها بوضوح: العروض النهائية موجودة والعقود جاهزة ولا توجد زيادات جديدة.

وبات مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني أمام القرار الأخير إما قبول شروط الأهلي والاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق أو البحث عن خيارات أخرى حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي كل الأحوال يبدو أن إدارة الأهلي اختارت هذه المرة عدم ترك ملف التجديد مفتوحًا وقررت أن تضع سقفًا واضحًا للمفاوضات في خطوة تعكس رغبتها في فرض الانضباط المالي والتعاقدي بالتوازي مع الحفاظ على العناصر التي ترى أنها تمثل قيمة حقيقية للفريق.