الرئيس السيسي مرحبا بالرئيس الصيني: ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري.. ووزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي مرحبا بالرئيس الصيني: ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة ترحيبية لفعالية الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية - الصينية والتي تم تنظيمها بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.



الرئيس السيسي وقرينته في استقبال الرئيس الصيني وقرينته بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة.



الرئيس السيسي : علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة وأصبحت نموذجًا يحتذى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة إلى أن أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الشركاء، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

الصحة: رصدنا إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون تواجد مبرر طبي في مستشفيين بمطروح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي تخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة.



عبد الرحمن يونس بعد التتويج بذهبيتين بألعاب البحر المتوسط: نفسي أجيب ميدالية ذهب لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس

كشف عبد الرحمن يونس لاعب منتخب مصر في رفع الاثقال، تفاصيل التتويج بميداليتاين ذهبيتين في دورة العاب البحر المتوسط .



الشباب أكثر من كبار السن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن السكتات القلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أسئلة كثيرة بخصوص السكتات القلبية، وأن هناك نسبًا كبيرة من الشباب تصاب بالسكتات القلبية، أكثر من كبار السن.



وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص.. ومطار القاهرة خارج الطرح حاليًا

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة اتخذت قرارًا بمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات التابعة لقطاع الطيران المدني.



مصر للطيران: الشراكة مع برشلونة تحقق انتشارا كبيرا لعلامتنا التجارية وتعزز تواجدنا في الأسواق الأوروبية

علق الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتمنح الناقل الوطني صفة الشريك العالمي للنادي والناقل الجوي الرسمي الحصري لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد.



أسامة كمال: زيارة الرئيس الصيني تؤكد تنامي الدور المصري دوليًا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعد خطوة مفصلية في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن دلالاتها تتجاوز الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.



وزارة العمل: حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة المهنية

كشف عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل إجراء الوزارة 1414 تفتيشا وتحرير 296 محضرا بسبب مخالفات السلامة والصحة .