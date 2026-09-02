قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة ساخنة في المنطقة .. إيران تقصف قاعدة أمريكية والأردن يعترض صواريخ
حتى 2029 .. ننشر تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي
ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا
لحظة مؤثرة .. تشييع جثمان والدة محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق بمقابر التل الكبير
التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء
استعدوا للتصعيد .. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدق ناقوس الخطر
الحكومة : تعظيم الطاقة الفندقية لساحل البحر الأحمر لتحقيق التكامل الاقتصادي
أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي
روجينا توجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح بعد لقائه في تركيا
رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إيليمان ندياي 5 سنوات
بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر
الأوقاف الفلسطينية : الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي مرحبا بالرئيس الصيني: ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري.. ووزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي مرحبا بالرئيس الصيني: ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة ترحيبية لفعالية الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية - الصينية والتي تم تنظيمها بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.


الرئيس السيسي وقرينته في استقبال الرئيس الصيني وقرينته بمطار القاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة.


الرئيس السيسي : علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة وأصبحت نموذجًا يحتذى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة إلى أن أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الشركاء، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

الصحة: رصدنا إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون تواجد مبرر طبي في مستشفيين بمطروح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي  تخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة.


عبد الرحمن يونس بعد التتويج بذهبيتين بألعاب البحر المتوسط: نفسي أجيب ميدالية ذهب لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس
كشف عبد الرحمن يونس لاعب منتخب مصر في رفع الاثقال، تفاصيل التتويج بميداليتاين ذهبيتين في دورة العاب البحر المتوسط .


الشباب أكثر من كبار السن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن السكتات القلبية
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أسئلة كثيرة بخصوص السكتات القلبية، وأن هناك نسبًا كبيرة من الشباب تصاب بالسكتات القلبية، أكثر من كبار السن.


وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص.. ومطار القاهرة خارج الطرح حاليًا
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة اتخذت قرارًا بمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات التابعة لقطاع الطيران المدني.


مصر للطيران: الشراكة مع برشلونة تحقق انتشارا كبيرا لعلامتنا التجارية وتعزز تواجدنا في الأسواق الأوروبية
علق الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتمنح الناقل الوطني صفة الشريك العالمي للنادي والناقل الجوي الرسمي الحصري لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد.


أسامة كمال: زيارة الرئيس الصيني تؤكد تنامي الدور المصري دوليًا
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعد خطوة مفصلية في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن دلالاتها تتجاوز الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.


وزارة العمل: حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة المهنية
كشف عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل إجراء الوزارة 1414 تفتيشا وتحرير 296 محضرا بسبب مخالفات السلامة والصحة .

السيسي الرئيس السيسي مصر الصين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

باسم سمره

باسم سمرة يتعاقد على مسلسل "عشماوي" لـ محمد رمضان | رمضان 2027

امينه خليل

بإطلالة جريئة ومميزة.. أمينه خليل تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

وائل الطوخي

خلال معرض بغداد الدولي.. «تروما الصحافة الاقتصادية» يرصد الصدمة النفسية للصحفيين في زمن الأزمات

بالصور

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد