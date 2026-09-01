وزارة العمل: حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة المهنية

كشف عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل إجراء الوزارة 1414 تفتيشا وتحرير 296 محضرا بسبب مخالفات السلامة والصحة .



وقال عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" توجيهات مستمرة من وزير العمل لمديريات العمل بتنفيذ حملات تفتيش على المنشآت للتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة ".

وتابع عبد الوهاب خضر :" أي تشريع في الجمهورية الجديدة يخص ملف العمل يتم إعداده والتوافق عليه من خلال التشاور الاجتماعي ".

وأكمل عبد الوهاب خضر :" اشتراطات السلامة والصحة المهنية متواجدة في قانون العمل والوزارة تطبق القانون بحسم وتفتح الباب امام المنشآت لتوفيق اوضاعها ".

وتابع عبد الوهاب خضر :" تعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في ملف السلامة والصحة المهنية جزء أصيل من دورة عمل المنشأة