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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص.. ومطار القاهرة خارج الطرح حاليًا

مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود محسن

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة اتخذت قرارًا بمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات التابعة لقطاع الطيران المدني.

وقال الحفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن المطارات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص ستكون بهدف الإدارة والتشغيل والتطوير، وليس البيع، مؤكدًا أن الدولة لن تبيع أي جزء من أصولها السيادية.

وتابع وزير الطيران المدني أنه سيتم طرح 11 مطارًا للتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار الحفني إلى أن مطار القاهرة الدولي لن يكون ضمن المطارات المطروحة في المرحلة الحالية، موضحًا أن المطار يتمتع بخصوصية نظرًا لطبيعة ونظم التشغيل التي يعمل بها.

 طرح مطار القاهرة أمام القطاع الخاص قد يتم في مرحلة مستقبلية

وأكد وزير الطيران المدني أن طرح مطار القاهرة أمام القطاع الخاص قد يتم في مرحلة مستقبلية، إلا أنه لن يكون ضمن الطروحات المقرر تنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير المطار ورفع كفاءته بما يتناسب مع مكانته وأهميته الاستراتيجية.

سامح الحفني وزير الطيران المدني الدولة الاقتصاد المصري الخدمات

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