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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه عن عدد من المناطق ومتفرعات الهرم وفيصل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

يستمر انقطاع المياه عن عدد من مناطق

ومتفرعات الهرم وفيصل، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق (بركة الرمل، والأندلس، والمحولات ومتفرعاته بين الهرم وترسا، وعز الدين عمر ومتفرعاته بين الهرم وترسا، والعمدة ومتفرعاته، ومنطقة الكوم الأخضر القديمة بين الهرم وترسا، والمريوطية يسارًا من الهرم حتى ترسا).

موعد انقطاع المياه 

ووفقا لما أعلنته الشركة بدأ قطع المياه منذ الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، ولم تعلن عن موعد عودتها.

سبب انقطاع المياه 

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم، والمتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو المطبعة بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق (المرحلة الأولى).

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

المياه انقطاع المياه موعد انقطاع المياه بركة الرمل الأندلس المحولات الهرم ترسا عز الدين عمر الكوم الأخضر المريوطية

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