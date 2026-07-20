رانيا فريد شوقي: هاني شنودة ترك ألحانًا ستظل جزءًا من ذاكرة أجيال

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الموسيقار الكبير هاني شنودة ، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ83 عامًا.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحل اليوم الموسيقار الكبير هاني شنودة، بعد رحلة فنية أثْرت الموسيقى المصرية والعربية، وترك خلالها ألحانًا وأعمالًا ستظل جزءًا من ذاكرة أجيال.. رحم الله هاني شنودة، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. خالص العزاء لكل من أحب فنه.. ولروحه السلام".

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.