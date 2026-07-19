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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة حاسمة داخل صحة سوهاج.. إقالة مديرة وحدة جزيرة محروس بأخميم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على مستوى الخدمات الصحية داخل محافظة سوهاج، قرر الدكتور أحمد عويش، مدير إدارة أخميم الصحية، إقالة مديرة وحدة جزيرة محروس الصحية من منصبها بشكل فوري، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات الإدارية خلال جولة تفقدية مفاجئة للوحدة.

وجاء القرار في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها إدارة أخميم الصحية لمختلف الوحدات التابعة لها، بهدف الوقوف على مستوى الأداء والتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

ماذا حدث؟

وخلال الجولة، تفقد مدير الإدارة مختلف أقسام الوحدة الصحية، حيث رصد حالة من التقصير الإداري وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، إلى جانب وجود عدد من الملاحظات التي تؤثر على انتظام الأداء داخل الوحدة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار فوري وحاسم حفاظًا على جودة الخدمة الصحية المقدمة للأهالي.

وأكدت إدارة أخميم الصحية أن القرار يأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وعدم التهاون مع أي مظاهر للإهمال أو التقصير التي قد تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور أحمد عويش قرارًا بتكليف الدكتورة بدور نادر، الطبيب البشري، بتولي مهام إدارة وحدة جزيرة محروس الصحية.

وذلك لضمان استمرار العمل دون أي تعطيل، مع العمل على إعادة الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة أخميم الصحية لتطوير الأداء داخل الوحدات الصحية التابعة لها، من خلال المتابعة المفاجئة، ومحاسبة المقصرين، والدفع بقيادات جديدة قادرة على تحسين مستوى الخدمة، بما يحقق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

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